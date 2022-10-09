Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии» и досрочно стал победителем 18-го этапа чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1». Гонка состоялась сегодня, 9 октября.

Вторым стал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. На третьем месте — мексиканец Серхио Перес из «Ред Булла».

Из-за дождя начало «Гран-при Японии» было отложено. Гонщики проехали 28 кругов, по итогам которых Ферстаппен занял первое место, обогнав Серхио Переса и Шарля Леклера из «Феррари». Леклер получил 5-секундный штраф, блягодаря чему Ферстаппен стал чемпионом.