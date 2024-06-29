Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Австрии»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в спринте на «Гран-при Австрии».

Второе место у гонщика «Макларена» Оскар Пиастри, третий результат — у пилота Ландо Норриса.

Сегодня, 29 июня, в 17.00 по московскому времени на трассе «Ред Булл Ринг» начнется квалификация к гонке.

«Формула-1». Гран-при Австрии. Спринт.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 26:41.389.

Оскар Пиастри («Макларен») +4,616.

Ландо Норрис («Макларен») +5,348.

Джордж Расселл («Мерседес») +8,354.

Карлос Сайнс («Ферррари») +9,989.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,207.

Шарль Леклер («Феррари») +13,424.

Серхио Перес («Ред Булл») +17,409.

Кевин Магнуссен («Хаас») +24,067.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») +30,175.

Эстебан Окон («Альпин») +30,839.

Пьер Гасли («Альпин») +31,308.

Юки Цунода («РБ») +35,452.

Нико Хюлькенберг («Хаас») +38,423.

Даниэль Риккардо («РБ») +43,155.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44,076.

Логан Сарджент («Уильямс») +44,076.

Александер Албон (Уильямс) +44,673.

Валттери Боттас («Заубер») +46,511.

Гуаньюй Чжоу («Заубер») +53,143.