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Сегодня, 00:34

Феттель: «Возможно, Мик Шумахер — единственный талант Германии в данный момент»

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель оценил шансы соотечественника Мика Шумахера на возвращение в «Формулу-1» в качестве боевого пилота.

«Ситуация на данный момент непростая. Сейчас, вероятно, есть одно место, но оказаться в нем не так уж и легко. Хотя всегда есть какие-то шансы. Думаю, очень важно, чтобы в следующем году ситуация для него продолжила складываться определенным образом. И что он продолжит работать, чтобы получить второй шанс. С точки зрения ситуации с гонками в Германии это тоже очень важно. Мик — главный молодой талант страны, а, возможно, и единственный в данный момент», — цитирует Феттеля CRASH.

По окончании сезона-2022 Шумахер покинул «Хаас». В 2021 году немец не смог набрать ни одного очка, а в прошлом сезоне с 12 баллами занял 16-е место в общем зачете «Формулы-1». На данный момент он является резервным пилотом «Мерседес».

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1035488/1/sebastian-vettel-clings-possibility-mick-schumacher-2024-f1-comeback
Формула-1
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
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