ФИА отклонила запрос «Макларена» на пересмотр наказания Пиастри

Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила протест «Макларен», не согласившейся с наказанием австралийца Оскара Пиастри в квалификации «Гран-при Австрии».

Пиастри лишили лучшего круга из-за нарушения пределов трассы — в итоге австралиец опустился с третьего места на седьмое. Команда «Формулы-1» попросила стюардов заново рассмотреть момент с пилотом.

Как сообщается, протест «Макларен» был признан недействительным по трем причинам: он был адресован секретарю трассы, а не председателю стюардов; в нем не были указаны соответствующие правила; не было указано, против кого был подан протест.

Также в отношении Юки Цуноды, который подозревался в оскорблении другого участника с использованием нецензурной брани, стюарды приняли решение оштрафовать пилота «РБ» на 20 тысяч евро.