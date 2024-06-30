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Сегодня, 01:20

ФИА отклонила запрос «Макларена» на пересмотр наказания Пиастри

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила протест «Макларен», не согласившейся с наказанием австралийца Оскара Пиастри в квалификации «Гран-при Австрии».

Пиастри лишили лучшего круга из-за нарушения пределов трассы — в итоге австралиец опустился с третьего места на седьмое. Команда «Формулы-1» попросила стюардов заново рассмотреть момент с пилотом.

Как сообщается, протест «Макларен» был признан недействительным по трем причинам: он был адресован секретарю трассы, а не председателю стюардов; в нем не были указаны соответствующие правила; не было указано, против кого был подан протест.

Также в отношении Юки Цуноды, который подозревался в оскорблении другого участника с использованием нецензурной брани, стюарды приняли решение оштрафовать пилота «РБ» на 20 тысяч евро.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
Юки Цунода
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