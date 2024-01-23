«Формула-1» объявила, что с 2026 года «Гран-при Испании» будет проходить в Мадриде

«Гран-при Испании» с 2026 года будет проводиться в Мадриде, сообщается на сайте «Формулы-1».

По данным источника, контракт рассчитан до 2035 года. Трасса в Мадриде будет протяженностью 5,47 км и будет включать в себя как уличные, так и неуличные участки. Ожидается, что на преодоление квалификационного круга потребуется 1 минута 32 секунды, а вместимость трассы составит более 100 000 болельщиков.

Также сообщается, что это не означает, что Барселона будет полностью исключена из календаря «Ф-1», будущее трассы будет обсуждаться.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался об изменении места проведения «Гран-при Испании».

«Мадрид — невероятный город с удивительным спортивным и культурным наследием, и сегодняшнее объявление начинает новую захватывающую главу для «Формулы-1» в Испании. Я хотел бы поблагодарить команду IFEMA MADRID, региональное правительство Мадрида и мэра города за фантастическое предложение. Это действительно воплощает видение «Ф-1», направленное на создание многодневного спортивно-развлекательного зрелища, обеспечивающего максимальную ценность для болельщиков и воплощающего инновации и устойчивое развитие», — сказал Доменикали.

«Гран-при Испании» проводится с 1951 года, с 1991 по настоящее время гонка проходит на автодроме Барселона-Каталунья.