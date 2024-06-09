Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:41

Вассер объяснил причины провала «Феррари» в квалификации «Гран-при Канады»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал неудачное выступление команды в квалификации «Гран-при Канады». Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли 11-е и 12-е места соответственно.

«В пятницу у нас был хороший темп на обеих трассах, мокрой и сухой. Но в субботу утром унас начались проблемы с тем, чтобы заставить шины работать в первом повороте. Более 50 процентов нашего отставания приходится на первый поворот. Карлос был на три десятых быстрее Шарля в последнем повороте [до того, как] допустил ошибку. Все так, как есть, но мы должны быть довольны тем, что борьба настолько плотная. Конечно, когда ты занимаешь 11-е и 12-е места, ты не очень доволен», — приводит слова Вассера Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Канады». Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а третье — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Норрис: «Третье место в квалификации — хороший результат для «Макларен»