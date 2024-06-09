Вассер объяснил причины провала «Феррари» в квалификации «Гран-при Канады»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал неудачное выступление команды в квалификации «Гран-при Канады». Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли 11-е и 12-е места соответственно.

«В пятницу у нас был хороший темп на обеих трассах, мокрой и сухой. Но в субботу утром унас начались проблемы с тем, чтобы заставить шины работать в первом повороте. Более 50 процентов нашего отставания приходится на первый поворот. Карлос был на три десятых быстрее Шарля в последнем повороте [до того, как] допустил ошибку. Все так, как есть, но мы должны быть довольны тем, что борьба настолько плотная. Конечно, когда ты занимаешь 11-е и 12-е места, ты не очень доволен», — приводит слова Вассера Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Канады». Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а третье — Ландо Норрис («Макларен»).