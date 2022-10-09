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Сегодня, 08:29

Гонку Гран-при Японии «Формулы-1» прервали из-за дождя

Алина Савинова

18-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 была приостановлена из-за дождя.

Заезд на трасе «Сузука» стартовал в 8:00 по московскому времени и был приостановлен красными флагами на третьем круге. К этому времени из гонки выбыли пилот «Феррари» Карлос Сайнс и представитель «Уильямса» Алекс Албон.

Япония

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Японии»

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Серхио Перес («Ред Булл»)
5. Эстебан Окон («Альпин»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Фернандо Алонсо («Альпин»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
13. Юки Цунода («Альфа Таури»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Мик Шумахер («Хаас»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Николас Латифи («Уильямс»)

Формула-1
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