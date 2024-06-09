Сегодня, 00:04
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию «Гран-при Канады». Его лучшее время — 1 минута 12,000 секунды.
Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который показал точно такой же результат. Третью строчку занял Ландо Норрис («Макларен», +0,021).
Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.
«Гран-при Канады»
Квалификация. Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.12,000
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,000
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,021
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,103
5. Даниэль Риккардо («РБ») +0,178
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,228
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,280
8. Юки Цунода («РБ») +0,414
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,701
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,796