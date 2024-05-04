Сегодня, 19:41
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринта на «Гран-при Майами».
Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+3,371). Третьим стал сокомандник Ферстаппена Серхио Перес (+5,095).
Сошли со спринта Ланс Стролл («Астон Мартин») и Ландо Норрис («Макларен»).
Сегодня, 4 мая, также пройдет квалификация к воскресной гонке «Гран-при Майами». Начало — в 23.00 по московскому времени.
«Гран-при Майами»
Спринт. Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371
3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095
4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971
5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222
6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054
8. Юки Цунода («РБ») +29,816
9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880
10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355