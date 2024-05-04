Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Майами», Леклер — второй, Перес — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринта на «Гран-при Майами». Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+3,371). Третьим стал сокомандник Ферстаппена Серхио Перес (+5,095). Сошли со спринта Ланс Стролл («Астон Мартин») и Ландо Норрис («Макларен»). Сегодня, 4 мая, также пройдет квалификация к воскресной гонке «Гран-при Майами». Начало — в 23.00 по московскому времени. «Гран-при Майами» Спринт. Топ-10 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов 2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371 3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095 4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971 5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222 6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750 7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054 8. Юки Цунода («РБ») +29,816 9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880 10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355