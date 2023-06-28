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Сегодня, 19:06

Штайнер: «Стремимся найти причину сильного расхождения между квалификационным и гоночным темпом «Хааса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что команда собирается определить причины большого расхождения между квалификационным и гоночным темпом команды.

«Мы изучаем ситуацию с отличными выступлениями в квалификации и не очень хорошие выступления в гонках, которые видим в последнее время. В следующих гонках мы постараемся найти более оптимальный вариант, чтобы машине хватало темпа и в квалификации, и в гонке — найти компромиссный вариант. Мы правда много работаем в стремлении найти причину такого сильного расхождения в очень высокой скорости машины в квалификации и не очень высокого гоночного темпа. 

У нас есть несколько зацепок, и меры для изменения ситуации наверняка повлияют на конструкцию болида. Очевидно, что при проектировании болида следующего года мы должны избавиться от данной склонности. Так что даже в ближайшей гонке мы отчасти подходим как к тестовой сессии», — приводит слова Штайнера F1i.

В Кубке конструкторов «Хаас» занимает восьмое место, набрав 8 очков. С 30 июня по 2 июля пройдет «Гран-при Австрии».

Формула-1
Хаас
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