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Сегодня, 18:50

«Хаас» выступил с заявлением по итогам судебных разбирательств с «Уралкалием»

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Американская команда Формулы-1 «Хаас» выпустила заявление по итогам судебных разбирательств с компанией «Уралкалий», в котором назвала себя победителем спора с бывшим титульным спонсором.

«Арбитражная коллегия постановила, что, в свете всех фактов, касающихся отношений сторон, в том числе ассоциации «Уралкалия» с Россией, от «Хааса» нельзя было ожидать продолжения спонсорского соглашения в данных условиях», — цитирует заявление команды Autosport.

Согласно сообщению «Хааса», суд посчитал справедливым основание для расторжения контракта. Договор признали утратившим силу в момент разрыва. Кроме того, команде разрешили оставить часть спонсорских денег, относящихся к периоду до расторжения, и вернуть остаток «Уралкалию».

Ранее, 20 июня, пресс-служба «Уралкалия» заявила, что швейцарский суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию за расторжение контракта. Однако из релиза команды «Формулы 1» этого не следует.

болид &laquo;Хаас&raquo; с&nbsp;логотипами &laquo;Уралкалия&raquo; и&nbsp;российским триколором. Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/arbitration-panel-rules-in-haas-court-battle-with-mazepin-sponsor-uralkali/10626474/
Формула-1
Хаас
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