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Сегодня, 11:47

Хельмут Марко заявил, что де Врис может быть уволен до «Гран-при Нидерландов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко допустил увольнение пилота Ника де Вриса из «Альфа Таури» в ближайшее время.

Он не смог пообещать, что гонщик проведет домашний «Гран-при Нидерландов», который состоится в конце августа.

«А когда гонка в Зандворте? До Зандворта не могу сказать. Мы обсуждаем такой вариант. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это трудный спорт, и необходимо смотреть в будущее. Мы ждем результатов. При необходимости мы примем решение», — приводит слова Марко RacingNews365.

Де Врис занимает последнее, 20-е место в личном зачете пилотом, не набрав ни одного очка в 11 гонках.

Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
Хельмут Марко
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