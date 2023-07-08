Хельмут Марко заявил, что де Врис может быть уволен до «Гран-при Нидерландов»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко допустил увольнение пилота Ника де Вриса из «Альфа Таури» в ближайшее время.

Он не смог пообещать, что гонщик проведет домашний «Гран-при Нидерландов», который состоится в конце августа.

«А когда гонка в Зандворте? До Зандворта не могу сказать. Мы обсуждаем такой вариант. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это трудный спорт, и необходимо смотреть в будущее. Мы ждем результатов. При необходимости мы примем решение», — приводит слова Марко RacingNews365.

Де Врис занимает последнее, 20-е место в личном зачете пилотом, не набрав ни одного очка в 11 гонках.