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Сегодня, 03:31

Хэмилтон не ждет плотного сотрудничества с Миком Шумахером в «Мерседес»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Боевой гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал переход Мика Шумахера в немецкую команду.

В 2023 году Шумахер будет резервным пилотом «серебряных стрел».

«Мик — талантливый гонщик, его подписание пойдет нам на пользу. Тем более, его отец тоже выступал за «Мерседес». Правда, основные и резервные пилоты не так часто пересекаются, хоть и работают в одной команде. Резервисты обычно проводят много времени на базе, работая с симулятором», — приводит Motorsport-Total слова Хэмилтона.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В сезонах-2021 и -2022 он выступал за «Хаас», лучшим результатом 23-летнего немца является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Мик Шумахер
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