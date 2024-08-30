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Формула-1

Сегодня, 19:24

Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Италии», Норрис — второй

Алина Савинова
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» в Италии.

Время лучшего круга 39-летнего британца составило 1 минуту 20,738 секунды. На втором месте расположился гонщик «Макларен» Ландо Норрис с отставанием в 0,003 секунды. Третья позиция у Карлоса Сайнса из «Феррари» (+0,103).

Практика прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена, который не справился с управлением в повороте и врезался в отбойник.

Первую тренировку «Гран-при Италии» выиграл Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Основная гонка в рамках 16-го этапа «Формулы-1» пройдет в воскресенье, 1 сентября. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
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