Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Италии», Норрис — второй

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» в Италии.

Время лучшего круга 39-летнего британца составило 1 минуту 20,738 секунды. На втором месте расположился гонщик «Макларен» Ландо Норрис с отставанием в 0,003 секунды. Третья позиция у Карлоса Сайнса из «Феррари» (+0,103).

Практика прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена, который не справился с управлением в повороте и врезался в отбойник.

Первую тренировку «Гран-при Италии» выиграл Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Основная гонка в рамках 16-го этапа «Формулы-1» пройдет в воскресенье, 1 сентября. Начало — в 16.00 по московскому времени.