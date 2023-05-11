Хэмилтона заметили на яхте вместе с Шакирой

Семикратного чемпиона мира «Формулы-1» и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона дважды заметили в компании певицы Шакиры после «Гран-при Майами».

Изначально в прессе появились снимки, на которых Хэмилтон и Шакира находились в одном из ресторанов Майами. Накануне гонщик и певица попали в объективы папарацци, отдыхая на яхте.

Шакира ранее встречалась с бывшим футболистом Жераром Пике, с котором рассталась в 2022 году из-за измены спортсмена.

Британцу после расставания с Николь Шерзингер приписывали отношения с Рианной, Ритой Ора, Кендалл Дженнер и Винни Харлоу.

На «Гран-при Майами» Хэмилтон занял шестое место. Победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

В нынешнем сезоне 38-летний британец занимает четвертую позицию в Личном зачете, набрав 56 очков в пяти гонках.