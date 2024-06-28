Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:22

Хорнер: «Если Вольффу нужен Ферстаппен, Йос потенциально доступен»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил боссу «Мерседес» Тото Вольффу, который усомнился в том, что пилот «быков» Макс Ферстаппен на сто процентов определился со своим местом на следующий сезон.

«В «Мерседесе» появилась вакансия, и поэтому возникают какие-то спекуляции о том, кто займет место. Но это будет не Макс Ферстаппен. Я изначально считал, что Макс вполне определенно высказался на вчерашней пресс-конференции. Он всегда был последователен, как и команда. Так что, наверное, это просто тактика отвлечения. Конечно, если ему нужен Ферстаппен в следующем году, то, полагаю, Йос потенциально доступен», — заявил Хорнер.

Сам Ферстаппен ранее заявил, что не думает о смене команды. По его словам, он счастлив в «Ред Булл».

Нидерландский гонщик выступает за австрийскую команду с 2016 года и за это время завоевал три титула. В нынешнем сезоне 26-летний Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов с 219 очками. Он выиграл 7 гонок, один раз стал вторым и один раз остался за пределами подиума, заняв 6-е место. Его отец Йос Ферстаппен является бывшим гонщиком «Формулы-1». Он представлял «Бенеттон», «Симтек», «Эрроуз», «Тиррелл» и другие команды.

Источник: https://www.planetf1.com/news/christian-horner-takes-aim-jos-verstappen-mercedes-fiery-press-conference
Формула-1
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Тото Вольфф
0
Читайте также
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Путин подписал указ о ежемесячной выплате служащим по контракту военным
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Байден, у нас проблемы: демократы ищут замену на выборы после дебатов с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ферстаппен стал лучшим в пятой практике «Гран-при Австрии», Пиастри — 2-й, Леклер — 3-й