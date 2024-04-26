Хюлькенберг покинет «Хаас» в конце сезона-2024

«Хаас» объявил о том, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг покинет команду по завершении сезона-2024.

«Я хотел бы поблагодарить Нико за его вклад в работу команды. В этом году предстоит еще много гонок, так что мы рассчитываем на него в оставшейся части сезона», — сказал руководитель «Хаас» Аяо Комацу.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что с Хюлькенбергом подписала контракт команда «Ауди», которая будет выступать в «Формуле-1» начиная с 2026 года.

Хюлькенберг представляет «Хаас» с 2023 года, он заменил в составе команды соотечественника Мика Шумахера. В текущем сезоне 36-летний гонщик занимает 13-е место в личном зачете пилотов, набрав 4 очка.