Капито заявил, что Сарджент станет пилотом «Уильямс» в 2023 году, если получит суперлицензию

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что американский гонщик Логан Сарджент станет боевым пилотом команды, если сможет набрать необходимое количество очков суперлицензии по итогам нынешнего сезона «Формулы-2».

«Мы чувствуем, что он готов. При условии, что у него будет достаточно очков суперлицензии, он будет нашим вторым пилотом в следующем году», — сказал Капито на пресс-конференции «Гран-при США».

За один этап до конца чемпионата «Формулы-2» Сарджент занимает третью строчку в личном зачете, набрав 135 очков. Для того чтобы получить суперлицензию, которая позволит ему выступать в «Формуле-1», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого места — один балл американец получил за участие в тренировке Гран-при США, ещё два балла он получит за выступления в Мексике и Абу-Даби.

Финальная гонка «Формулы-2» пройдет в Абу-Даби с 18 по 20 ноября.