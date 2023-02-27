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Сегодня, 10:39

Команды «Формулы-1» планируют повысить вступительный взнос для новых участников

Алина Савинова
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Все 10 команд «Формулы-1» настаивают на повышении вступительного взноса для новых участников, сообщает Autosport со ссылкой на свои источники.

По информации источника, размер взноса увеличится с 200 миллионов долларов до 600 миллионов долларов. Отмечается, что это минимальное увеличение взноса, которое обсуждают команды. Руководитель одной из команд рассказал Autosport, что сумма может быть еще выше.

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.

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