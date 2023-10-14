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Сегодня, 09:40

Хорнер: «Перес хорошо начал сезон, и нам нужно, чтобы он вновь обрел эту форму»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер хочет, чтобы пилот команды Серхио Перес вновь обрел форму, которая была у него в начале сезона-2023.

«Чеко хорошо стартовал, и нам нужно, чтобы он вновь обрел эту форму, поскольку чемпионат вступает в заключительную фазу. Но Ферстаппен имел дело с лучшей машиной, которую мы когда-либо выпускали, и он использовал ее наилучшим образом. Макс как гонщик продолжает развиваться и расти. Тот уровень, на котором он сейчас работает, то, как он умеет читать гонки, управлять шинами, его психологическая сила в моменты высокого давления — все это просто потрясающе», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Перес провел один из своих лучших стартов сезона, выиграв две из четырех первых гонок в Саудовской Аравии и Азербайджане.

Мексиканец пока сохраняет второе место в личном зачете пилотов (224 очка). На третьей строчке находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (194). В сзоне-2023 осталось пять гонок.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Серхио Перес
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