Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:18

Квят заявил, что для него уход Ньюи из «Ред Булл» стал неожиданным

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят заявил, что для него уход из команды конструктора Эдриана Ньюи стал неожиданным.

«Сначала я подумал: вау, это большие перемены, но, возможно, мы не знаем, как команда готовилась к такому, — цитирует Квята GPblog. — В «Ред Булл» много талантливых инженеров. Так что, наверняка, найдутся нужные люди. И коллектив перестроится. Конечно, Эдриан Ньюи очень талантливый».

Квят отметил, что в «Ред Булл» есть и другие сотрудники, которые занимались аэродинамикой, гидравликой, и вносили свой вклад.

В начале мая 2024 года «Ред Булл» объявил, что Ньюи покинет команду в первом квартале 2025 года. Он находится в команде «Формулы-1» с 2005 года. По информации СМИ, Ньюи может присоединиться к «Феррари».

Источник: GPblog
Формула-1
Ред Булл
Даниил Квят
0
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Болельщик попал Джоковичу бутылкой по голове на турнире в Риме
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хельмут Марко предположил, в какую команду перейдет Эдриан Ньюи