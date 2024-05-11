Квят заявил, что для него уход Ньюи из «Ред Булл» стал неожиданным

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Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят заявил, что для него уход из команды конструктора Эдриана Ньюи стал неожиданным.
«Сначала я подумал: вау, это большие перемены, но, возможно, мы не знаем, как команда готовилась к такому, — цитирует Квята GPblog. — В «Ред Булл» много талантливых инженеров. Так что, наверняка, найдутся нужные люди. И коллектив перестроится. Конечно, Эдриан Ньюи очень талантливый».
Квят отметил, что в «Ред Булл» есть и другие сотрудники, которые занимались аэродинамикой, гидравликой, и вносили свой вклад.
В начале мая 2024 года «Ред Булл» объявил, что Ньюи покинет команду в первом квартале 2025 года. Он находится в команде «Формулы-1» с 2005 года. По информации СМИ, Ньюи может присоединиться к «Феррари».