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Сегодня, 03:10

Норрис: «Мой круг в квалификации «Гран-при Испании» был практически идеальным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Испании».

«Мой круг был практически идеальным. Я бы сказал, что это моя лучшая поул-позиция. У меня их было не так много, но из тех, что были, моя лучшая. Дело не только в этом уик-энде — мы были быстры в последние два месяца, после Майами мы были сильны.

Ферстаппен и «Ред Булл» казались немного сильнее на протяжении всего уик-энда, но мы внесли небольшие изменения в финальном заезд, у меня было несколько областей, которые нужно улучшить. Я знаю, что будет трудно бороться с Максом, с Льюисом Хэмилтоном и со всеми, кто будет позади», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Второй место в квалификации занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На третьей строчке расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонка «Гран-при Испании» пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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