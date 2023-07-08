Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Великобритании», Албон — 2-й, Алонсо — 3-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам заключительной практики «Гран-при Великобритании». Его результат — 1 минута 27,419 секунды.

Второй результат показал пилот «Уильямс» Алекс Албон. Он отстал от лидера на 0,173 секунды. Третье время показал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,365 секунды).

Значительная часть тренировки прошла в дождевых условиях, однако быстрейшие времена спортсмены показали на «сликах».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял восьмое место в третьей практике (+0,847), а гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — пятое (+0,529).