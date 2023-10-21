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Сегодня, 01:11

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при США»

Евгений Козинов
Корреспондент
Болид Шарля Леклера.
Фото Reuters
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Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при США». Его лучший круг — 1 минута 34,723 секунды. Таким образом, он первым стартует в гонке, которая состоится в воскресенье.

Вторым в квалификации стал британец Ландо Норрис из «Макларена» (лучший круг — 1 минута 34,853 секунды), а замкнул тройку британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (лучший круг — 1 минута 34,862 секунды).

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в этой квалификации. Однако его время было аннулировано, так как он нарушил границы трассы в 19-м повороте. Таким образом, он стартует только с 6-й позиции.

Гонка «Гран-при США» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — 21.50 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при США

Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545

18. Александер Албон («Уильямс») +1,592

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104

Серхио Перес. «Мерседес» поборется с «Макларен» и «Феррари» за второе место. Перес — за место в «Формуле-1»
Формула-1
Макларен
Мерседес
Феррари
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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