Лоусон не ожидал негативной реакции болельщиков

Лиам Лоусон новый пилот «Ред Булл» столкнулся с негативными комментариями от фанатов гонщика Серхио Переса и Даниэля Риккардо.

«Сначала мне приходилось читать немало таких сообщений, потому что я ничего подобного не ожидал, не был к этому готов. Если честно, теперь я просто почти не заглядываю в социальные сети — я могу что-то опубликовать для моих болельщиков, но не просматриваю и не читаю сообщения.

Когда ты нацелен на «Формулу-1», то занимаешься гоночной подготовкой, и подобных вещей просто не ожидаешь, а потом оказывается, что ты к ним не готов, поскольку полностью сосредоточен на пилотировании», — поделился новозеландский гонщик в интервью лондонской газете The Times.

Лоусон добавил, что ни к кому из соперников у него нет ничего личного, но он должен был за шесть оставшихся гонок что-то показать. Он не пытается действовать на трассе излишне агрессивно, но при этом не собираетс менять свой подход к гонкам из-за того, что у кого-то больше опыта или кто-то пользуется большим авторитетом.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.