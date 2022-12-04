Магнуссен допустил, что Мик Шумахер может вернуться в «Формулу-1»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о карьере своего бывшего напарника Мика Шумахера в «Формуле-1».

«Конечно, я прекрасно понимаю, каково сейчас Мику. Я сам дважды возвращался в «Формулу-1» и доказал, что никогда нельзя говорить «никогда». Ему нужно продолжать тренироваться, сохранять позитив и держаться поближе к «Формуле-1». За ним стоит команда, которая будет стараться ради его блага. Уверен, что мы еще увидим Мика на стартовой решетке», — приводит GPToday слова Магнуссена.

Шумахер выступал в «Формуле-1» за «Хаас» с 2021 года. Его лучшим результатом в карьере является шестое место на «Гран-при Австрии» в сезоне-2022. Немец покинул «Хаас» после завершения сезона-2022, со следующего года его место займет Нико Хюлькенберг

23-летний немец — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.