Магнуссен рассказал о том, как он не попал в «Ред Булл»

Экс-пилот «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, как однажды отказался от предложения Кристиана Хорнера.

«Перед началом сезона 2014 года Даниэль Риккардо перешел из «Торо Россо» в «Ред Булл», а мне предложили занять его место. Мой менеджер встретился с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, они обсудили возможность выступления за «Торо Россо», но я отказался.

Я сказал: «Нет, нет, мы этого не сделаем». Как, вероятно, мне и следовало поступить. А они посадили Гасли. Именно Гасли получил место в «Ред Булл», когда они перевели из «Формулы-2» Алекса Элбона. Затем Гасли не преуспел, и Элбона перевели! Так что я тоже мог оказаться в «Ред Булл», -приводит слова пилота motorsportweek.

28-летний датчанин выступал в «Формуле-1» с 2014 года и набрал 158 очков. В первой же гонке «Гран-при Австралии» Магнуссен взял единственный подиум в карьере, заняв второе место.