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Сегодня, 08:31

Марко готов познакомить Клоппа с командой «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал назначение тренера Юргена Клоппа в австрийскую компанию «Ред Булл», где он возглавит футбольные программы.

«Просто не знаю, как он собирается все это собрать воедино, ведь у нас есть клубы на разных континентах, но поскольку футбол очень важен для «Ред Булл», то, по-моему, назначение Клоппа — лучшее из всех возможных. Он прекрасный тренер и отлично умеет мотивировать игроков», — сказал Марко в эфире RTL.

Ранее сообщалось, что Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. 57-летний немец приступит к работе 1 января 2025 года.

Ред Булл
Юрген Клопп
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