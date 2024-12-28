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Сегодня, 14:11

Марко — об уходе Переса: «Серхио понял, что это лучшее, что можно сделать»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о решении команды и гонщика Серхио Переса относительно следующего сезона.

«Серхио все время надеялся, что вернется к своей прежней форме. Но, к сожалению, этого не произошло. И когда он увидел, что возрождение уже невозможно, то понял, что принятое решение — лучшее, что он может сделать», — приводит слова Марко издание Sport1.de.

Перес выступал в команде с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка.

Источник: Sport1.de.
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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