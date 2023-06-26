Миллиардер из Казахстана Ким стал совладельцем команды HitechGP

Бизнесмен из Казахстана Владимир Ким стал владельцем 25% акций команды HitechGP, которая подала заявку на участие в чемпионате «Формулы-1» с 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

«Когда шли переговоры, мы отметили много точек для развития сотрудничества, поэтому знаю, что поддержка станет неоценимой в стремлении развить успех команды», — заявил руководитель команды Оливер Оукс.

По версии журнала Forbes состояние Кима оценивается в 4,6 миллиардов долларов. По словам самого бизнесмена, подобное вложение стало первым, связанное с автоспортом.

Ранее контрольный пакет акций HitechGP принадлежал российскому предпринимателю Дмитрию Мазепину, который передал его Оуксу.