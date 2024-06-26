Норрис считает, что у «Макларен» есть все необходимое для борьбы с «Ред Булл» за титул

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о том, что стал вторым в личном зачете пилотов после успешного выступления на «Гран-при Испании».

«Реально ли бороться за титул в этом сезоне? Думаю, да. Хотя я и стал вторым в чемпионате, это не имеет значения. Мне все равно, буду ли я вторым или десятым. Дело больше в отставании от Макса, и он все еще увеличивает его, а это то, чего мы не можем себе позволить на данном отрезке сезона. Но мы можем побороться за титул. Если бы я просто принял лучшее решение в Канаде и если бы лучше стартовал в Испании, мы могли бы выиграть две гонки. У нас есть все, что нужно. Нам лишь нужно собрать все это воедино», — заявил Норрис.

В этом сезоне 24-летний британец шесть раз поднимался на подиум. В Майами он финишировал первым и выиграл первую гонку за карьеру в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 219 очками продолжает лидировать в личном зачете пилотов. Норрис после «Гран-при Испании» поднялся на второе место, набрав 150 очков. Третьим идет Шарль Леклер из «Феррари» (148).