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Сегодня, 19:37

Норрис считает, что у «Макларен» есть все необходимое для борьбы с «Ред Булл» за титул

Алина Савинова
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о том, что стал вторым в личном зачете пилотов после успешного выступления на «Гран-при Испании».

«Реально ли бороться за титул в этом сезоне? Думаю, да. Хотя я и стал вторым в чемпионате, это не имеет значения. Мне все равно, буду ли я вторым или десятым. Дело больше в отставании от Макса, и он все еще увеличивает его, а это то, чего мы не можем себе позволить на данном отрезке сезона. Но мы можем побороться за титул. Если бы я просто принял лучшее решение в Канаде и если бы лучше стартовал в Испании, мы могли бы выиграть две гонки. У нас есть все, что нужно. Нам лишь нужно собрать все это воедино», — заявил Норрис.

В этом сезоне 24-летний британец шесть раз поднимался на подиум. В Майами он финишировал первым и выиграл первую гонку за карьеру в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 219 очками продолжает лидировать в личном зачете пилотов. Норрис после «Гран-при Испании» поднялся на второе место, набрав 150 очков. Третьим идет Шарль Леклер из «Феррари» (148).

Источник: https://www.motorsportweek.com/2024/06/26/norris-mclaren-have-what-it-takes-to-beat-red-bull-to-f1-title/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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