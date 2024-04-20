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Сегодня, 15:00

Норрис — о перспективах попасть на подиум «Гран-при Китая»: «Без шансов»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос о перспективах попасть на подиум «Гран-при Китая». По мнению британца, гонщики «Ред Булл» не оставят своим соперникам шансов на победу.

«Да, без шансов. «Ред Булл», вероятно, обойдет всех на несколько кругов! Думаю, «Феррари» не окажется настолько же быстрой, но будет достаточно близка к ним. Они вне нашей лиги. Как только сегодня «Ред Булл» оказался в чистом воздухе, то Ферстаппен с легкостью оторвался. Так что не нужно ожидать чего-то удивительного. Но я все еще жду гонку с нетерпением. Думаю, мы все еще можем провести хороший заезд, побороться за хорошие очки», — приводит ESPN слова Норриса.

Победителем квалификации на «Гран-при Китая» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес, третье — пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Норрис будет стартовать с четвертой позиции в основной гонке, еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри — с пятой.

20 апреля также состоялся спринт «Гран-при Китая», который выиграл Ферстаппен.

Источник: https://www.espn.co.uk/f1/story/_/id/39979746/norris-doubts-mclaren-podium-chances-chinese-gp
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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