Гасли: «в некоторых командах отношения между напарниками намного хуже, чем у нас с Оконом»

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о своих взаимоотношениях с новым напарником по команде Эстебаном Оконом.

«На мой взгляд, этой теме уделяют слишком много внимания, мы нормально ладим. Не лучшие друзья, но отношения нормальные. Мы иногда вместе участвуем в каких-то мероприятиях и нормально разговариваем друг с другом. Вообще, если посмотреть на то, как обстоят дела в других командах, то увидим, что в некоторых коллективах отношения между напарниками намного хуже наших с Эстебаном. Такие же вопросы можно задавать 60% остальных гонщиков. Так что у нас все нормально», — приводит слова Гасли Racingnews365.

СМИ сообщали, что в «Альпин» запретят семьям Гасли и Окона посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов.