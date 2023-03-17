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Сегодня, 22:51

Перес: «В целом «Ред Булл» выглядит отлично, но конкуренция все же ощущается»

Мария Гусева
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты второй практики «Гран-при Саудовской Аравии».

«Мы изучали условия, ведь понимание трассы очень важно. Сегодня у нас была небольшая проблема с машиной. Надеюсь, сможем разобраться к завтрашнему дню. Тогда прибавим в скорости. В целом мы выглядим отлично, но конкуренция все же ощущается. Думаю, завтра некоторые соперники явно прибавят», — цитирует Sky Sports Переса.

В первой практике Перес занял второе место, во второй — третье.

Завтра, 18 марта, состоится заключительная тренировка, начало — 16.30 мск. В 20.00 по московскому времени начнется квалификация.

Формула-1
Серхио Перес
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