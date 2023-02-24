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Сегодня, 20:52

Окон: «Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы гораздо лучше готовы к началу сезона, чем в прошлом году»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон оценил, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона «Формулы-1».

«Все складывается неплохо. Хорошие тесты — в эти дни я получил первое представление о машине в условиях, в которых будет проходить первый уик-энд сезона.

Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы гораздо лучше готовы к началу сезона, чем в прошлом году. В начале 2022-го у нас было много проблем с машиной, с тем, чтобы просто проезжать круги, тогда как сейчас об этом речь вообще не идет. И я, и Пьер Гасли практически полностью выполнили запланированную программу, так что мы определенно в лучшей форме, чем год назад», — приводит слова Окона Autosport.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в начале марта в Бахрейне.

Альпин
Эстебан Окон
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