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Сегодня, 16:04

Пьер Гасли: «Спринты не убедили меня в своей зрелищности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли сомневается, что спринты доказали свою состоятельность.

В 2023 году «Формула-1» проведет шесть уик-эндов со спринтами вместо трех, которые состоялись в 2022.

«Лично мне очень нравится обычный формат с квалификацией в субботу и одним «Гран-при» в воскресенье. Если говорить о спринтах, я вижу плюсы для организации с финансовой точки зрения. Что касается зрелищности, меня они пока не убедили в том, что стоит проводить все больше и больше гонок. На мой взгляд, обычный формат лучше», — приводит слова Гасли RaceFans.

Сезон-2023 стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби. Изначально было запланировано проведение 24 гонок, но впоследствии их количество было уменьшено до 23 за счет отмены «Гран-при Китая».

Источник: RaceFans
Формула-1
Альпин
Пьер Гасли
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