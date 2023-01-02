Пьер Гасли: «Спринты не убедили меня в своей зрелищности»

Сегодня, 16:04
Пилот «Альпин» Пьер Гасли сомневается, что спринты доказали свою состоятельность.
В 2023 году «Формула-1» проведет шесть уик-эндов со спринтами вместо трех, которые состоялись в 2022.
«Лично мне очень нравится обычный формат с квалификацией в субботу и одним «Гран-при» в воскресенье. Если говорить о спринтах, я вижу плюсы для организации с финансовой точки зрения. Что касается зрелищности, меня они пока не убедили в том, что стоит проводить все больше и больше гонок. На мой взгляд, обычный формат лучше», — приводит слова Гасли RaceFans.
Сезон-2023 стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби. Изначально было запланировано проведение 24 гонок, но впоследствии их количество было уменьшено до 23 за счет отмены «Гран-при Китая».