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Сегодня, 16:36

Алонсо: «Я всегда был мотивирован — возможно, не находилось команды, которая бы верила в мою скорость»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации «Гран-при Майами», в которой занял второе место.

«Хорошая квалификация. Думаю, третья практика вышла для нас несколько сумбурной, мы опробовали несколько вариантов настроек болида, но не нашли удачный вариант. В итоге команда вернула машину в более известное по четырем стартовым гонкам состояние и в квалификации болид ожил. Я очень рад второму месту. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке, стартуя с первого ряда.

Думаю, я всегда был мотивирован и всегда усердно работал — возможно, просто не находилось команды, которая бы верила в мою скорость, в мои умения подбирать настройки болида и двигаться вперед», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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