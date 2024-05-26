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Сегодня, 19:40

Леклер — о победе на домашнем этапе в Монако: «У меня нет слов. Для меня это многое значит»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями от победы на «Гран-при Монако». 26-летний монегаск впервые в карьере выиграл гонку на домашнем этапе.

Также эта победа стала первой для Леклера с 2022 года. Последний раз он занимал первое место на «Гран-при Австрии» два сезона назад.

«У меня нет слов, чтобы все это объяснить. Очевидно, что для меня эта победа очень многое значит. Ведь именно благодаря этой гонке я с детства начал мечтать о том, чтобы однажды стать гонщиком «Формулы-1». Где-то за 15 кругов до финиша я начал надеяться на то, чтобы до финиша больше ничего не случилось, меня начали захлестывать эмоции. Мой отец сделал для меня все возможное, чтобы я оказался здесь, это было нашей общей мечтой — мы оба хотели, чтобы я выступил на «Гран-при Монако». И я не могу поверить в то, что сейчас мне удалось здесь победить», — цитирует Леклера Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял шестую позицию.

После восьмого этапа в личном зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, который набрал 169 очков. Вторым идет Леклер с 138 очками, третьим — Ландо Норрис («Макларен», 133 очка). В Кубке конструкторов на первом месте располагается «Ред Булл», опережая «Феррари» и «Макларен».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 7 по 9 июня. Последние два года победителем «Гран-при Канады» становился Ферстаппен.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/13142385/monaco-grand-prix-live-f1-updates-and-video-from-race-qualifying-and-practice-at-famous-street-circuit
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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Леклер выиграл «Гран-при Монако» и одержал первую победу в «Формуле-1» с 2022 года