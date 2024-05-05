Пилот «Феррари» Леклер о гонке в Майами: «Наш шанс — это старт»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Майами».

«Наш шанс — это старт. И DRS, если нам не удастся выйти вперед в первом повороте. Система DRS здесь дает очень мощную прибавку, и если мы лишимся возможности использовать ее после первого круга, отыграться будет уже очень трудно. Так что будет очень важно не потерять эту возможность. Но, прежде всего, важную роль сыграет старт. Утром мы стартовали хорошо, в гонке я постараюсь стартовать еще лучше», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Ферстаппен занял первое место в квалификации «Гран-при Майами». Леклер стал вторым, третий результат показал его партнер по команде Карлос Сайнс. Воскресная гонка в Майами пройдет 5 мая и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ранее, в субботу, в рамках шестого этапа «Формулы-1» сезона-2024 состоялся спринт, победителем которого также стал Ферстаппен, а Леклер занял второе место.