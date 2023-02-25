0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:44

Леклер: «Новый болид «Феррари» стал лучше, но по-прежнему нет оптимального баланса»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«На прямых мы стали лучше, но я не хочу вдаваться в подробности. У нас более эффективная одноместная машина, с меньшим сопротивлением, поэтому с точки зрения максимальной скорости, я думаю, она должна быть лучше, чем в прошлом году. Но нужно учитывать и другие характеристики, и на данный момент мы еще не нашли оптимальную настройку для них.

Мы проделали большую работу за эти дни, но по-прежнему нет оптимального баланса, поэтому я надеюсь, что еще есть некоторый запас, тот, который отделяет нас от хороших настроек болида», — приводит слова Леклера Motorsport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта.

Источник: Motorsport
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «У нового болида «Мерседеса» остались с 2022-го ограничения, связанные с балансом»