Норрис: «Я провел идеальную гонку, просто немного не повезло»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился впечатлениями от «Гран-при Канады». По его мнению, он провел идеальную гонку на этом этапе.

24-летний британец занял второе место на «Гран-при Канады». Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул Джордж Расселл из «Мерседес». При этом гонка на автодроме Жиля Вильнева в Монреале проходила в дождевых условиях.

«Это был хаос. Гонка была насыщена всякими событиями. Честно говоря, я чувствовал, что хорошо проехал от старта до финиша. Первые два отрезка были очень сильными. У меня была потрясающая скорость. Но потом машина безопасности сбила меня с толку. Однако я считаю, что это была идеальная гонка в моем исполнении. Просто немного не повезло, но что есть, то есть. Было очень весело», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Ферстаппен набрал 194 очка и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. На второй строчке идет гонщик «Феррари» Шарль Леклер (138). Третье место у Норриса (131).

Десятый этап «Формулы-1» сезона-2024 пройдет с 21 по 23 июня в Испании