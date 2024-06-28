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Пиастри: «Отставание от Ферстаппена было небольшим, так что «Макларен» определенно участвует в борьбе»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри оценил свое выступление в квалификации к спринту «Гран-при Австрии».

По итогу заезда 23-летний австралиец занял третье место. Спринт-квалификацию выиграл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер Пиастри по команде — Ландо Норрис.

«Позиция неплохая, но на последнем круге я мог бы улучшить пару поворотов. В прошлый уик-энд мне пришлось нелегко, но, думаю, мы снова набираем темп. Новое переднее антикрыло работало хорошо, так что я с нетерпением жду конца уикенда. Отставание от Макса было небольшим, так что мы определенно участвуем в борьбе», — цитирует Пиастри портал Sky Sports.

Спринт на «Гран-при Австрии» состоится в субботу, 29 июня, и начнется в 13.00 по московскому времени.

Последняя спринтерская гонка прошла 4 мая в рамках шестого этапа в Майами. Тогда победителем стал Ферстаппен, вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», тройку сильнейших замкнул Серхио Перес из «Ред Булл».

Источник: https://www.skysports.com/f1
Формула-1
Оскар Пиастри
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Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Австрии», Норрис и Пиастри — в тройке