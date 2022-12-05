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Сегодня, 18:28

Хэмилтон: «Смотреть за доминированием Ферстаппена в сезоне-2022 было тяжело»

Хэмилтон заявил, что ему было тяжело смотреть за доминированием Ферстаппена в «Ф-1»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что ему непросто дался сезон-2022 «Формулы-1».

В прошедшем чемпионате Хэмилтон впервые за карьеру в «Ф-1» завершил год, не выиграв ни одного «Гран-при».

«Смотреть за доминированием Макса было тяжело. Особенно видеть этот огромный «первый номер» на его машине. То, что Макс выиграл почти все гонки — это не очень хорошо. Хотя слова про номер — это конечно шутка. И мне самому конечно хотелось бы вновь бороться за самые высокие места», — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.

Также семикратный чемпион мира признал, что порой чувствовал себя целью для других гонщиков.

«Порой я и правда чувствую себя целью для некоторых гонщиков. Просто послушайте некоторых их заявления или посмотрите на то, как они ведут себя, когда оказываются рядом со мной на автодроме. Я не могу объяснить причину такого поведения», — сказал Хэмилтон.

Чемпионом «Формулы-1» сезона-2022 стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков). Хэмилтон в личном зачете расположился на шестой строчке.

Новый сезон «Ф-1» стартует 5 марта 2023 года в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби, будет проведено 23 гонки.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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