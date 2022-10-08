Сегодня, 10:02
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Японии».
Нидерландец показал время 1 минута и 29,304 секунды. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», который проиграл 0,010 секунды. На третьей строчке — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (отставание +0,057 секунды).
Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.
Макс Ферстаппен может досрочно стать двукратным чемпионом «Формулы-1» — для этого ему завтра нужно набрать на 8 очков больше Шарля Леклера и на 6 очков больше Серхио Переса.
Япония
Чемпионат мира
18-й этап
«Гран-при Японии»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.29,304
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,314
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.29,361
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.29,709
5. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.30,165
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.30,261
7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,322
8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.30,389
9. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.30,554
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.31,003
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.30,659
12. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.30,709
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.30,808
14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.30,953
15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.31,439
16. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.31,311
17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.31,322
18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.31,352
19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.31,419
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,511