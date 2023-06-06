Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:16

«Ред Булл» скопировал элемент днища машины у «Уильямса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал, что австрийская команда обновила днище автомобиля, чтобы увеличить прижимную силу, подсмотрев решение у инженеров «Уильямса».

«Мы не можем считать, что у нас есть лучшее инженерное решение в каждой области гоночного автомобиля, когда впервые тестируем новую машину. Чтобы оценить то или иное решение, мы можем взять за основу такой параметр, как время круга. И если мы видим, что «Уильямс» представил новый дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что он должен был дать преимущество. Я не утверждаю, что это обязательно должно было сработать и на нашей машине, но мы протестировали решение пару раз, и выяснилось, что это может дать небольшое преимущество. И когда мы закончили монтаж, результат был лучше, чем мы думали. Это, конечно, не самая влиятельная вещь, но это немного помогает. Это была область, над которой мы работали, и это решение можно было внедрить», — приводит слова Монагана Motorsport Italia.

После семи этапов «Ред Булл» лидирует в Кубке Конструкторов, набрав 287 очков. «Уильямс» находится на последнем месте с одним очком.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-red-bull-copia-williams-sul-fondo-una-soluzione-della-fw45/10479368/
Формула-1
Ред Булл
Уильямс
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо заявил, что у «Астон Мартина» будет возможность отыграться на «Гран-при Канады»