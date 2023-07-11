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Сегодня, 16:27

Риккардо будет выступать за «Альфа Таури» вместо Де Вриса до конца сезона-2023

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниэль Риккардо.
Фото AFP
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«Альфа Таури» приняла решение уволить пилота Ника Де Вриса, сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

По данным источника, команда отказалась от услуг 28-летнего нидерландца из-за его плохих результатов. Вместо него боевым гонщиком «Альфа Таури» станет Даниэль Риккардо, который в данный момент является резервным пилотом «Ред Булл».

Риккардо займет место Де Вриса на ближайшем этапе «Формулы-1» в Венгрии, который пройдет с 21 по 23 июля.

Де Врис перешел в «Альфа Таури» перед началом сезона-2023, это его первый полноценный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом нидерландца было 12-е место на «Гран-при Монако». Де Врис не набрал ни одного очка в 10 гонках сезона-2023 и занимает предпоследнее, 19-е место в личном зачете.

Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В сезоне-2022 34-летний австралиец был пилотом «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете с 37 очками.

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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