Риккьярдо заявил, что сочувствовал Пиастри

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Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, почему он сочувствовал соотечественнику Оскару Пиастри во время летнего скандала вокруг его контракта.
«Я сочувствовал ему. Не поймите неправильно, моя карьера в тот момент шла не тем путем, я был очень занят собой и пытался понять, что делать дальше. Но я знал обо всех комментариях в его адрес. Было несколько причин, по которым я ему сочувствовал. Во-первых — попадание в «Формулу-1» должно стать едва ли не важнейшим моментом в жизни. Это момент, когда сбывается мечта, и если этим нельзя по-настоящему насладиться или отпраздновать, это обидно. Он оказался в ситуации, которую создал не сам. Это был просто результат всех событий, а он — парень, оказавшийся в центре. Мы всегда пытаемся сделать максимум. Никто еще не знает его хорошо ни как гонщика, ни как личность. Жестоко, что на него свалилось все это из-за людей, которые просто предполагают. Так что да, у меня было сочувствие к нему. Этот момент должен был стать одним из лучших в его карьере, а не тем, о котором страшно говорить», — сказал Риккардо в подкасте In the Fast Lane.
2 августа «Альпин» объявила о подписании контракта с 21-летним австралийцем, однако пилот опроверг эту информацию, заявив, что заявление было сделано без его ведома. 2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с «Макларен» законным.
Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».