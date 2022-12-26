Риккьярдо заявил, что сочувствовал Пиастри

Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, почему он сочувствовал соотечественнику Оскару Пиастри во время летнего скандала вокруг его контракта.

«Я сочувствовал ему. Не поймите неправильно, моя карьера в тот момент шла не тем путем, я был очень занят собой и пытался понять, что делать дальше. Но я знал обо всех комментариях в его адрес. Было несколько причин, по которым я ему сочувствовал. Во-первых — попадание в «Формулу-1» должно стать едва ли не важнейшим моментом в жизни. Это момент, когда сбывается мечта, и если этим нельзя по-настоящему насладиться или отпраздновать, это обидно. Он оказался в ситуации, которую создал не сам. Это был просто результат всех событий, а он — парень, оказавшийся в центре. Мы всегда пытаемся сделать максимум. Никто еще не знает его хорошо ни как гонщика, ни как личность. Жестоко, что на него свалилось все это из-за людей, которые просто предполагают. Так что да, у меня было сочувствие к нему. Этот момент должен был стать одним из лучших в его карьере, а не тем, о котором страшно говорить», — сказал Риккардо в подкасте In the Fast Lane.

2 августа «Альпин» объявила о подписании контракта с 21-летним австралийцем, однако пилот опроверг эту информацию, заявив, что заявление было сделано без его ведома. 2 сентября комиссия ФИА по контрактам признала соглашение Пиастри с «Макларен» законным.

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».