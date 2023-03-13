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Сегодня, 22:01

Штайнер об уходе Мика Шумахера: «Нельзя тащить за собой мертвую лошадь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о решении прекратить сотрудничество с гонщиком Миком Шумахером по окончании сезона-2022.

«Я просто сел с ним и объяснил, что нам нужно продвигать команду вперед с опытным гонщиком. Это часть работы. Мне это не нравится, но нужно быть профессионалом в своем деле. Иметь дело с Шумахером не так просто, как может показаться. Разумеется, его наш разговор не обрадовал. Он умный мальчик, мы работали вместе два года.

Из нашего сотрудничества ничего не получилось, и я должен был внести некоторые изменения. Нельзя тащить за собой мертвую лошадь», — приводит слова Штайнера Motorsportweek.

На данны момент Шумахер является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».

Источник: Motorsportweek
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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