Руководитель «Хааса» Комацу: «Не думаю, что Никита Мазепин и Мик Шумахер могут быть примером для подражания»

Руководитесь «Хааса» Аяо Комацу посоветовал пилотам команды Эстебану Окону и Оливеру Берману не подражать примеру Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Не думаю, что Никита и Мик могут служить примером для подражания. Если наши пилоты будут следовать примеру Мазепина и Шумахера, то у нас будут проблемы! Сейчас в команде совершенно другая динамика и гонщики. Эстебан и Олли — два очень, очень хороших пилота, они могут стать лучше вместе», — цитирует Комацу GPblog.

Лучшим результатом 25-летнего Мазепина было 14-е место в «Формуле-1», в 2021 году «Хаас» расторг договор с россиянином. Мик Шумахер с 2023 года стал резервным гонщиком «Мерседеса», лучшим результатом 25-летнего немца является 6-е место на «Гран-при Австралии» в 2022 году, тогда он еще представлял американскую команду.