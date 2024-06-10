Сайнс прокомментировал аварию с Албоном на «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление на «Гран-при Канады», где он сошел с гонки.

«В конце гонки я стал быстрее на сликах и начал возвращаться, я претендовал на десятку и хотел немного рискнуть, чтобы продвинуться в DRS-паровозике, но допустил ошибку, не позволившую нам финишировать в десятке», — приводит слова Сайнса Marca.

Сайнса занесло в конце заезда, после чего его развернуло и он задел обгонявшего его Алекса Албона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады». Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступив лидеру 3,879 секунды. Третье место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+4,317), у которого была поул-позиция.