Сайнс прокомментировал аварию с Албоном на «Гран-при Канады»

Сегодня, 01:01
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление на «Гран-при Канады», где он сошел с гонки.
«В конце гонки я стал быстрее на сликах и начал возвращаться, я претендовал на десятку и хотел немного рискнуть, чтобы продвинуться в DRS-паровозике, но допустил ошибку, не позволившую нам финишировать в десятке», — приводит слова Сайнса Marca.
Сайнса занесло в конце заезда, после чего его развернуло и он задел обгонявшего его Алекса Албона.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады». Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступив лидеру 3,879 секунды. Третье место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+4,317), у которого была поул-позиция.